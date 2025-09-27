Comienza la obra de la cúpula del yacimiento del Turuñuelo: así será su diseño La Junta firmó ayer el acto de inicio de un construcción que aspira a convertirse en una de las mayores estructuras de su clase en el país y en la que se van a invertir seis millones de euros

M. Fernández Cáceres Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:50

Protegerá un yacimiento referente en la cultura tartésica y pondrá en valor el espacio en Guareña como centro turístico. La nueva cúpula del yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo ya está en marcha tras la firma del inicio de una construcción que aspira a convertirse una de las mayores estructuras de su clase en el país y en la que se van a invertir seis millones de euros.

La Junta de Extremadura firmó ayer el acta de inicio de la obra. La UTE formada por Gévora Construcciones y Avintia Proyectos y Construcciones S.L. se hace cargo del proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses. Por tanto, se espera que las obras concluyan a finales de junio de 2026.

La cúpula será metálica y ajardinada. Encapsulará el túmulo, la zona del sepulcro, y preservará los muros de adobe frente a factores como la erosión del viento y la humedad. Tendrá 116 metros de diámetro y 19 de alto. El enclave fue declarado Bien de Interés Cultural, BIC, en el año 2021, por lo que este espacio apoyará su conservación a largo plazo.

Además, incorporará instalaciones turísticas y museísticas, como rampas para facilitar la visita a diferentes alturas, salas de exposiciones y espacios técnicos, «lo que convertirá al Turuñuelo en un motor de desarrollo rural, turístico y económico para la comarca de Vegas Altas», reseña el Gobierno regional en una nota.

El proyecto de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tiene el apoyo económico de la Unión Europea a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 y del PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Común) 2023-2027.

El yacimiento es uno de los enclaves arqueológicos más singulares de la Península. En los últimos años ha habido avances significativos a través de las excavaciones realizadas en Casas del Turuñuelo, revelado como una joya de la arqueología y que ha enriquecido notablemente el conocimiento sobre esta cultura. El más destacado ha sido el hallazgo de las primeras representaciones humanas de la civilización tartésica: un total de cinco relieves antropomorfos del siglo V a.C.

Esta civilización ocupó parte del sur de la Península Ibérica durante la Edad de bronce y la Edad de Hierro, entre los siglos XII al V a.C. El núcleo del asentamiento de esta cultura comprende el territorio de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. La influencia se extendió por el resto de Andalucía y parte de Extremadura, así como el sur de Portugal, según recogen Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, del CSIC, en una edición de la Revista de Estudios Extremeños de 2017 (tomo LXXIII, número 1).

Los autores explica que a medida que se difuminaba en el valle del Guadalquivir hacia mediados del siglo VI a.C., su herencia cultural se consolidaba en el valle medio del Guadiana con un sistema de poblamiento inédito en otras zonas del sur peninsular hasta el momento.

