Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

VÍCTOR PERALVO. Castilblanco se viste de fiesta. Desde hoy comienza la feria del Cristo de la Luz, que se extenderá hasta el domingo. La programación arranca por la tarde con torneos de pádel y petanca. A las 22.00 horas actuación del grupo folklórico local La Encala y después habrá verbena con la orquesta Banda Imposible.