HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuente del Maestre

Comienza un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de renovables

Redacción

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El próximo mes de noviembre se llevará a cabo en La Parra (Badajoz) un curso de operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones ... de energías renovables, el cual está dirigido preferentemente al alumnado del CID Zafra–Río Bodión al que pertenece Fuente del Maestre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Extremadura registra un nuevo temblor
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  6. 6

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  7. 7 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  8. 8

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  9. 9 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  10. 10 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienza un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de renovables