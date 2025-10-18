Comienza un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones de renovables
Redacción
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
El próximo mes de noviembre se llevará a cabo en La Parra (Badajoz) un curso de operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones ... de energías renovables, el cual está dirigido preferentemente al alumnado del CID Zafra–Río Bodión al que pertenece Fuente del Maestre.
El curso consta de 420 horas, de las cuales 380 serán de formación específica y 40 de práctica profesional no laboral. Además, habrá 10 horas de tutoría. Al final del curso, y habiendo cumplido los objetivos, se conseguirá la Tarjeta Profesional de la Construcción en el Sector Metal.
