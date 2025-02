Comercio sortea un coche para fomentar las compras navideñas

SOLEDAD GÓMEZ Miércoles, 8 de diciembre 2021, 09:31 Comenta Compartir

En Villanueva de la Serena hay varias campañas en marcha para dinamizar las compras navideñas y animar al consumo en el comercio y la empresa local. Uno de los más atractivos es el sorteo de un coche Kia Picanto, además de un año de seguro gratis, que ha organizado la Concejalía de Comercio en colaboración con l86 establecimientos. Las papeletas para el sorteo se obtendrán mediante compras realizadas en tiendas y empresas, dejando a criterio del comerciante el número de papeletas a regalar según la cuantía de la compra.

El sorteo se realizará el 4 de enero en la plaza de Las Pasaderas, siendo condición para la entrega del premio, que el poseedor de la papeleta ganadora esté presente en ese momento. El pasado año, el sorteo se realizó en combinación con el número de la ONCE, aunque este año se hará mediante la extracción de papeletas. De no aparecer el ganador, volverá a sortearse 'in situ' hasta encontrar al afortunado, según ha explicado la concejala de Comercio, Ana Mansanet.

Además, también está en marcha el concurso de escaparates en el que participan 47 establecimientos, con la intención de que la zona comercial luzca con un atractivo especial durante estas fechas. En este sentido se premiará la originalidad de la decoración, iluminación, reutilización de materiales y elaboración artesanal, entre otros aspectos. La empresa ganadora conseguirá seis meses de publicidad gratis en las pantallas que el Ayuntamiento tiene por la ciudad.