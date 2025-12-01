HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación del proyecto en Don Benito. HOY
DON BENITO

El comercio inicia una campaña pionera en Don Benito para facilitar las compras

El proyecto piloto 'Comprar aquí es fácil' busca mejorar la accesibilidad cognitiva para diferentes colectivos

E. Domeque

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Don Benito, Plena Inclusión Extremadura y la Asociación del Comercio de Don Benito han presentado la campaña 'Comprar aquí es fácil'. Según explican desde el Consistorio, se trata de una iniciativa que posiciona a la ciudad «como referente estatal en accesibilidad cognitiva aplicada al comercio».

La acción forma parte del proyecto nacional 'Construimos Comunidades Accesibles', impulsado por Plena Inclusión España y que ha seleccionado a Don Benito como una de las 14 localidades en las que desarrollar este proyecto piloto.

  • i

  • www.hoydonbenito.es

«Es una campaña que nos invita a mirar Don Benito desde una nueva perspectiva: la de quienes encuentran más dificultades para comprender la información o desenvolverse con autonomía en su día a día», aseveraba en su intervención la alcaldesa Elisabeth Medina en la presentación de la campaña.

Para impulsar el proyecto, se llevó a cabo un análisis comunitario en la avenida de la Constitución, zona donde las personas de Plena Inclusión realizan habitualmente sus actividades de ocio. A partir de ese diagnóstico, se ha elaborado la campaña con tres herramientas principales.

Por una parte, se ha desarrollado una guía de recomendaciones para comercios que recoge medidas para mejorar la comprensión del entorno comercial. Así, se recomienda una señalización clara, aportar información comprensible y disponer de espacios ordenados y accesibles, entre otras.

La segunda petición es disponer de una guía de lectura fácil, un recurso práctico para ayudar a cualquier persona a comprender y completar correctamente un formulario de reclamaciones.

Por último, se recomienda utilizar en un lugar visible la pegatina identificativa de la campaña. Además, la ciudad contará con cartelería informativa repartida en diferentes puntos para dar visibilidad al proyecto.

Accesibilidad cognitiva

«Don Benito ha sido seleccionada por las características singulares y reconocidas de su comercio», argumentaba Pedro Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura, que recordaba que la accesibilidad cognitiva beneficia al 30% de la población española, incluyendo personas con discapacidad intelectual, personas mayores, inmigrantes o personas con bajo nivel cultural, entre otros colectivos.

El proyecto ha tenido buena acogida por parte del comercio local. No obstante, 62 establecimientos de la asociación del Comercio de Don Benito ya participan en esta primera fase.

