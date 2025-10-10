La comarca Lácara-Baldíos recibirá seis millones para desarrollo urbano sostenible

Nueve municipios de la comarca Lácara-Los Baldíos, incluyendo a San Vicente de Alcántara, han sido incluidos entre los beneficiarios de la resolución provisional ... publicada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que asigna seis millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estas ayudas se enmarcan en los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, dentro del programa de Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027, cuya resolución provisional se hizo pública el 1 de octubre.

La región recibirá 141,5 millones de euros destinados a proyectos que promuevan la sostenibilidad, la mejora del entorno urbano, la eficiencia energética y la conservación del patrimonio cultural. En el ámbito comarcal, los seis millones de euros asignados se repartirán entre los municipios de Alburquerque, San Vicente de Alcántara, La Codosera, Villar del Rey, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando, Carmonita, Cordovilla de Lácara y La Nava de Santiago, todos ellos con proyectos orientados a la revitalización urbana, la mejora de infraestructuras locales y la sostenibilidad ambiental.

Alburquerque contará con una ayuda de 800.000 euros que, según ha confirmado el Ayuntamiento, se destinará a actuaciones de rehabilitación y mejora del barrio medieval intramuros, Villa Adentro, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio. Esta intervención busca conservar y poner en valor el patrimonio histórico, impulsar el turismo cultural y mejorar la imagen del casco antiguo.

En el caso de San Vicente de Alcántara, recibirá también una inversión aproximada de 800.000 euros que se destinará a las obras de mejora y adecuación de la Ciudad Deportiva Municipal. «Una financiación clave que nos permite afrontar una apuesta clara por recuperar una magnífica instalación en aras del fomento del deporte, la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», han señalado fuentes municipales.

Las entidades locales disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o aceptar la ayuda. Una vez resuelta esta fase, se publicará la resolución definitiva, que permitirá el inicio de los proyectos financiados en cada municipio.