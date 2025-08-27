El colectivo Tres Castillos sw Alburquerque homenajea al castellólogo Edward Cooper

El Castillo de Luna acogerá el próximo 6 de septiembre un emotivo homenaje a Edward Cooper, uno de los mayores expertos en fortificaciones medievales españolas, ... fallecido en 2023. El acto, organizado por el colectivo cultural Tres Castillos y con la colaboración del Ayuntamiento de Alburquerque, se enmarca dentro del XV Encuentro de la revista 'Azagala'.

El evento será un merecido reconocimiento a la figura de Cooper, cuya dedicación ha sido fundamental para la investigación y conservación del patrimonio castellológico español. El programa completo de la jornada está dedicado a su memoria, en agradecimiento a su incansable trabajo y su profundo amor por Alburquerque y su castillo. Cooper se doctoró en la Universidad de Cambridge con una tesis sobre los castillos señoriales de Castilla.

Durante la jornada, se proyectarán vídeos e imágenes que repasan la trayectoria de Cooper y su profunda conexión con el patrimonio español. Se destacará su papel en la defensa del Castillo de Luna. Cooper, originario de Wimbledon, colaboró en varias ocasiones con la asociación Adepa en la salvaguarda de la fortaleza.

El homenaje incluirá la inauguración de un mural conmemorativo en honor a Cooper. «Esta pieza pretende ser un tributo a su labor investigadora y a su aprecio por Alburquerque y su castillo». La fortaleza de la localidad fue incluida en 'La fortificación de España en los siglos XIII y XIV', considerada una obra de referencia, donde analizó la arquitectura defensiva peninsular como clave en la historia de los reinos medievales y la configuración de las fronteras.