«Cogí a San Juan porque no había voluntarios pero pedí que no corrieran mucho»

Paco Durán acaba de jubilarse. Tiene 65 años y ha estado llevando un negocio de chuches y trabajando durante más de tres décadas en el ... pub Halley, de Higuera la Real. Allí, en su pueblo, el último municipio extremeño antes de entrar en la provincia de Huelva por la N-435, ya era muy conocido pero ahora a Paco se le empieza también a conocer en el resto de la región y en España «porque mi caída empieza a ser trending topic (tema de mayor tendencia o repercusión) en las redes sociales)», suelta tras una carcajada, en tono desenfadado esta mañana en conversación telefónica con HOY.

Paco, el de la tienda de chuches y el del 'Halley', se cayó este domingo en la plaza de la Constitución de Higuera la Real (2.202 vecinos, comarca Sierra Suroeste) cuando llevaba el pequeño paso de San Juan. Paco está bien, no tiene golpes «ni me duele nada. El santo, también, no se ha quejado», concluye con humor.

La procesión higuereña del Resucitado, o la del Santo Encuentro, de este domingo dejó a San Juan por los suelos y también a tres de los cuatro porteadores que lo llevaban. Sucedió a la entrada en la plaza de la Constitución, viniendo de la esquina con la calle Piedra. El primero que se cayó fue Francisco Durán. «Veníamos muy fuerte de la calle Piedra y yo perdí el paso en la curva ya con la plaza de la Constitución. No pude seguir con él y la velocidad que íbamos eso hizo que cayera al suelo y después, claro, el santo», narra horas después del 'incidente'. A pesar de la caída, como se puede ver en un vídeo que se ha hecho viral, Paco se levantó sin problemas y terminó la procesión.

«Lo que ha pasado ha sido por su gran generosidad», salta Carmen Mayal, 'sacristana' de la iglesia de Santa Catalina. «Lo que ocurrió es que estaba en la puerta de la iglesia y empezamos a ver que no había gente para coger a San Juan. Para el Resucitado y para la Virgen no había problemas, pero sí para San Juan. Entonces ví a Paco y a su esposa y le dije que si por favor cogía a San Juan», agrega.

«Nunca había cogido a San Juan pero decidí echar una mano. Eso sí, le dije a Carmen y a los otros tres portadores que no corrieran mucho, que no cogieran mucha velocidad. Yo era el menos joven de los cuatro; era el más bajito, aunque mida 1,74 metros que tampoco está mal, y, hombre, aunque no estoy muy pesado, tampoco tengo piernas como para ponerme a correr a toda la velocidad», narra Durán a este diario. «Y eso fue lo que pasó. Que entramos muy rápido desde la esquina de la calle Piedra y no pude seguir a esa velocidad».

En realidad, no es la primera vez que se cae la imagen de San Juan en la carrera para anunciar a la Virgen que Jesús ha resucitado en Higuera la Real. Es algo que ya ha pasado pasado otras veces. «Lo que pasa es que antes no funcionaba eso de las redes sociales ni la gente tenía móviles», concluye con otra carcajada Durán. De hecho, como ha ocurrido y se rompió la imagen del apóstol, desde hace años procesiona otra de un material - «será de cartón piedra o así», dice Paco-a prueba de caídas. Esa carrerita sanjuanera en Higuera la importó un cura, Antonio Herrera, que llegó al pueblo desde la zona de Villagonzalo, en la comarca de Mérida.

«Lo importante es que todos estamos bien y que Higuera la Real está saliendo en toda España. El año que viene no tengo problema en coger de nueva a San Juan si es preciso, eh», concluye el ahora vecino más famoso del municipio del suroeste extremeño.