La ruta de belenes llevará desde este año el nombre de Cristina Díaz. E. D.

Las cofradías de Villanueva se vuelcan con la celebración de la Navidad

La tercera edición de 'Caminando hacia el Belén' ofrece gran cantidad de actividades del 28 de noviembre al 4 de enero

E. Domeque

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

La Junta de Hermandades y Cofradías de Villanueva de la Serena ha presentado la tercera edición de 'Caminando hacia el Belén', una programación de 15 actividades que se desarrollarán en las próximas fechas navideñas y con las que se pretende poner en valor las tradiciones cristianas.

Una de las iniciativas centrales del programa es la ruta de belenes que, desde este año, pasa a rendir homenaje a Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense que fallecía recientemente. Esta tercera edición contará con diez belenes distribuidos por los distintos templos y en viviendas particulares, que cuentan con diferentes horarios.

  • i

  • www.hoyvillanueva.es

Este viernes tendrá lugar la primera actividad con el concierto 'Aleluya, El Mesías', a cargo del coro infantil In Crescendo de la Agrupación Coral de Don Benito. Será en la capilla de las Concepcionistas Franciscanas.

También se vuelve a convocar el concurso de belenes familiares 'Crea tu Belén' con un fin solidario. En concreto, la recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, y se puede participar adquiriendo las bases en la imprenta Alonso.

Otras de las actividades tradicionales es el rastrillo solidario 'La Guapa' que organiza la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora La Virgen de los Dolores. Esta 11ª edición será del 11 al 13 de diciembre.

La iglesia de San Francisco acogerá los días 16 y 17 una muestra de villancicos. Además, el día 16 se ofrecerá una conferencia sobre la Cabalgata de Reyes en Sevilla. El restaurante AlJardín acogerá el día 18 la segunda edición de la degustación gastronómica 'Dulce Navidad'. Y un día después, la Asociación de Amigos de la Coral y el Folklore Villanovense organiza la VIII Muestra de Villancicos 'Antonio Guisado.

Cita destacada será un año más la XIX Operación Carretilla, el 20 de diciembre. El día 26 tendrá lugar un recital de villancicos y el 27 se celebrará San Juan Evangelista en la parroquia de la Asunción. El 28, la actividad se traslada a la ermita de la Aurora con la misa de las familias.

En enero, las actividades estarán centradas en los Reyes Magos con la tradicional degustación del roscón y la entrega de cartas al Cartero Real.

