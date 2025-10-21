La cofradía del Santo Entierro y la Soledad de Villanueva de la Serena renueva su Junta de Gobierno

La Hermandad y Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad ha renovado su Junta de Gobierno. Con un 95,45% de los votos, Isabel María Calderón Sánchez es ahora la nueva Hermana Mayor de la Cofradía, mientras que Antonio Nieto Sánchez es Vicehermano Mayor y José Joaquín Prieto Ceballos ejercerá como administrador.

Todos cuentan con una amplia trayectoria dentro de la cofradía donde la actual Hermana Mayor ha estado como Vicehermana Mayor, José Joaquín como uno de los capataces del paso del Santo Entierro, así como Antonio Nieto, costalero y colaborador en el montaje y preparación del Viernes Santo.

Una nueva Junta de Gobierno que sustituye a la anterior cuyos miembros llevaban en el cargo desde el año 2018. El resto de los miembros se elegirán en las próximas semanas.

Desde la nueva Junta de Gobierno afirman que continuarán con la misma línea de trabajo y el objetivo más próximo es preparar la próxima Semana Santa.