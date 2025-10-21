HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La cofradía del Santo Entierro y la Soledad de Villanueva de la Serena renueva su Junta de Gobierno

E. Domeque

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Hermandad y Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad ha renovado su Junta de Gobierno. Con un 95,45% de los votos, Isabel María Calderón Sánchez es ahora la nueva Hermana Mayor de la Cofradía, mientras que Antonio Nieto Sánchez es Vicehermano Mayor y José Joaquín Prieto Ceballos ejercerá como administrador.

Todos cuentan con una amplia trayectoria dentro de la cofradía donde la actual Hermana Mayor ha estado como Vicehermana Mayor, José Joaquín como uno de los capataces del paso del Santo Entierro, así como Antonio Nieto, costalero y colaborador en el montaje y preparación del Viernes Santo.

Una nueva Junta de Gobierno que sustituye a la anterior cuyos miembros llevaban en el cargo desde el año 2018. El resto de los miembros se elegirán en las próximas semanas.

Desde la nueva Junta de Gobierno afirman que continuarán con la misma línea de trabajo y el objetivo más próximo es preparar la próxima Semana Santa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La cofradía del Santo Entierro y la Soledad de Villanueva de la Serena renueva su Junta de Gobierno