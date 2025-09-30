HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LA COCOSERA

La Codosera acoge un curso de aprovechamiento micológico y gastronomía

Pablo Cordovilla

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La Codosera será la sede de un curso formativo dirigido a fomentar el desarrollo rural, un curso gratuito y presencial de Aprovechamiento Micológico y su Gastronomía. La formación, de 170 horas de duración, está especialmente diseñada para personas desempleadas que residan en localidades con menos de 5.000 habitantes, buscando potenciar las capacidades y el valor de los recursos naturales del entorno.

El Ayuntamiento informa que el curso se impartirá desde el 30 de septiembre al 29 de noviembre de 2025 y tiene como objetivo dotar a los participantes de las habilidades necesarias para el reconocimiento, recolección y aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos de la zona. Además, se pondrá un fuerte énfasis en la parte práctica, enseñando a los alumnos a dar valor añadido a las setas y hongos a través de la cocina. Esta iniciativa formativa busca no solo el crecimiento profesional individual, sino también el desarrollo rural y sostenible del territorio.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

