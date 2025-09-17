La coalición de Siempre Don Benito y PP entra en crisis

Estrella Domeque Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Le ruego a la señora alcaldesa que tenga en cuenta las condiciones del acuerdo de gobierno». Es el ruego realizado al término del pleno ordinario del lunes por la concejal Pilar Aparicio, de Siempre Don Benito, a la alcaldesa, Elisabeth Medina. Una petición que evidencia la crisis existente entre el Partido Popular y la formación independiente que gobiernan en coalición tras el acuerdo alcanzado con los resultados de las municipales de 2023.

Las rencillas, que la propia Aparicio había manifestado anteriormente en sus redes sociales, surgieron tras la reestructuración planteada por Medina después de relevar en la alcaldía a María Fernanda Sánchez, según acordaron ambas formaciones, en el ecuador de la legislatura.

Antes de esta petición, la concejala de Educación hacía referencia a uno de los párrafos de este pacto de gobierno sobre ese reparto de concejalías consensuado entre ambos partidos. Con los cambios efectuados por la nueva alcaldesa, Aparicio entiende que se ha incumplido este punto. Por ello, le exige «que busque el consenso con Siempre Don Benito, partido que generosamente le está permitiendo gobernar».

Una intervención que quedaba sin respuesta por parte de Elisabeth Medina. A continuación, Francisco Sánchez Herrero, también edil de Siempre Don Benito, secundaba lo expresado por su compañera y, además, lanzaba un ultimátum a la regidora. «No nos gustan los alcaldes que se dejan manejar por tenientes de alcalde, sindicatos, cargos públicos o por cualquier otra persona». Sin concretar a quién hacía referencia, recomendaba a la alcaldesa «cortar por lo sano», si quiere seguir contando con el apoyo de Siempre Don Benito.

Respuesta al PSOE

Antes de estas dos intervenciones, Medina sí había respondido al PSOE sobre los cambios en las concejalías. «Esta alcaldesa si se equivoca se equivocará ella y da las delegaciones a quien considera; el pacto está cumplido porque todos los concejales tienen delegación», replicaba.

