El Círculo Empresarial San José de Villafranca de los Barros premia a Cáritas

El Círculo Empresarial San José, institución ligada a los antiguos alumnos del colegio homónimo de Villafranca de los Barros, hizo entrega este pasado fin de ... semana de su reconocimiento Círculo de Valores. Una distinción que en esta edición ha recaído en las Cáritas de Mérida-Badajoz y de Coria-Cáceres.

La cita se celebró en el Colegio jesuita San José de Villafranca de los Barros, con una gran afluencia de miembros de este colectivo, así como representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro, de la comunidad educativa del colegio y de instituciones civiles y religiosas de la localidad.

Los representantes de Cáritas tuvieron un diálogo guiado por el padre Juanjo Aguado, superior de la Compañía de Jesús en Extremadura. En él repasaron la labor de esta institución, la trayectoria de la misma y la proyección de su labor en la sociedad.