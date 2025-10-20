El Círculo Empresarial San José premia a Cáritas

R. H. Badajoz Lunes, 20 de octubre 2025, 10:17 Comenta Compartir

El Círculo Empresarial San José, institución ligada a los antiguos alumnos del Colegio San José de Villafranca de los Barros, hizo entrega este pasado fin de semana de su reconocimiento Círculo de Valores. Una distinción que en esta edición ha recaído en las Cáritas de Mérida-Badajoz y de Coria-Cáceres.

La cita se celebró en el Colegio jesuita San José de Villafranca de los Barros, con una gran afluencia de miembros de este colectivo, así como representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro, de la comunidad educativa del colegio y de instituciones civiles y religiosas de la localidad.

Según informa el Círculo en nota de prensa, Jaime Torralba, director titular del Colegio San José, agradeció en sus palabras de bienvenida a este colectivo ensanchar la familia colegial con estos eventos, y felicitó a Cáritas en este reconocimiento. Destacó que el Círculo empresarial «pone la mirada en reconocer modos de estar en la vida, a partir de unos valores concretos, por eso es un acierto que se ponga el acento en destacar que no da igual estar en la vida de una manera o de otra. Esa es la tarea también del Colegio, intentar que con nuestro proyecto educativo podamos ir generando esa inquietud, esa inspiración, que al final nos viene de la fe, porque en la vida estamos comprometidos con estar de una manera distinta, hacer un mundo mejor y en eso Cáritas tiene una palabra muy importante que ofrecer».

Precisamente los representantes de Cáritas tuvieron un diálogo guiado por el padre Juanjo Aguado, superior de la Compañía de Jesús en Extremadura. Con él repasaron la labor de esta institución de la Iglesia Católica, la trayectoria de la misma y la proyección de su labor en la sociedad. Animaron a las empresas a participar en su trabajo de inserción social, explicando el proyecto 'Empresas con Corazón' y desgranaron la realidad que les toca abordar cada día en la región extremeña.

José Manuel Rodríguez, director de Cáritas de Mérida-Badajoz, destacó que «la pobreza que tenemos en Extremadura nos pone entre las diez regiones más pobres de la Unión Europea, junto con algunas del sur de Italia, Bulgaria, Rumanía y poco más. Y detrás de cada número hay una persona. Un 20% de los extremeños sufre para llegar a final de mes, pero un 10% tiene carencias materiales severas. Hablamos de gente que no tiene para pagar la luz, o para hacer tres comidas como debieran o que viven en la calle. Es población en riesgo de exclusión en España. Las cifras son muy dispares. En el caso de Navarra el diez por ciento y en el caso del País Vasco está en el doce. Nosotros estamos diciendo que en Extremadura está por encima del veinte. Pero es que con un treinta por ciento de pobreza infantil eso es absolutamente escandaloso. Y lo vemos. Y el que no quiera verlo, pues es que no quiere», aseguró.

Por su parte, Damián Niso, director de Cáritas Coria-Cáceres, expresó que «la situación de la diócesis de Cáceres es mucho más rural y con problemas muy complicados, por mucho que las administraciones están llevando a cabo planes para paliarlo. Aunque no guste el término de irregular en nuestras Cáritas, es una población que está llegando en una situación que nadie les atiende. El Papa Francisco decía que nosotros tenemos que estar con los últimos, esos son los que están llegando ahora a nuestras Cáritas»,

El consejero delegado del Círculo Empresarial San José, Álvaro Suárez Guanes, fue por su parte el encargado de justificar el reconocimiento de esta edición: «Nosotros somos en todo amar y servir, hombres y mujeres para y con los demás, y por los demás, y entendemos que la caridad es un valor fundamental, por lo que este año la caridad en su expresión máxima, Cáritas, es nuestro reconocimiento Círculo de Valores».

Los asistentes al evento brindaron una de las ovaciones más larga y sentidas de cuantas se han visto en esta cita a lo largo de los años, destacando la profundidad de cuanto se puso sobre la mesa a través del diálogo mantenido con los representantes de las entidades reconocidas.

