Cinco heridos en un choque frontal cerca de Almendralejo

El accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 6 de la BA-012, vía que une Arroyo de San Serván y Almendralejo

R. H.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:54

Cinco personas han resultado heridas de diferente consideración en la tarde de este sábado en un choque frontal entre dos vehículos cerca de Almendralejo. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 6 de la BA-012, vía que une Arroyo de San Serván y Almendralejo. El suceso se ha registrado cerca de esta última localidad.

Como consecuencia, cinco personas han resultado heridas. Una de ella, una mujer de 40 años, ha resultado herida grave y ha sido trasladada al Hospital Tierra de Barros con politraumatismos. A este mismo centro hospitalario ha sido llevada una joven de 21 años en estado 'menos grave'.

Por otro lado, un hombre de 48 años y una mujer de 39 años, que han resultado politraumatizados, han sido derivados al hospital de Mérida. El quinto herido, otro hombre de 48 años, ha resultado herido leve.

El suceso ha obligado a movilizar de diversos servicios de emergencia, incluyendo la Unidad Médica Especializada, un equipo de Soporte Vital Básico, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Cpei de la Diputación.

