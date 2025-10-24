HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz
Sucesos de Extremadura

Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey

Una mujer de 37 años y un niño de 5 no han requerido traslado a ningún centro hospitalario y otras tres personas han sido llevadas al hospital de Talarrubias

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:01

Comenta

Cinco personas han resultado heridas, uno de ellos un niño de cinco años, tras un golpe por alcance entre dos vehículos en la EX-104. En concreto, el accidente de tráfico ha tenido lugar entre los puntos kilométricos 67 y 68, en la salida de Cabeza del Buey, en dirección a Castuera, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 11.14 horas de este viernes.

Todos los heridos tienen carácter leve y dos de ellos, una mujer de 37 años y el niño de cinco años, no han requerido traslado a ningún centro hospitalario. Sí han sido trasladados al hospital de Talarrubias un hombre de 71 años y dos mujeres de 64 y 68 años.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia convencional y una ambulancia medicalizada, además de efectivos del a Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

