Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey

Cinco personas han resultado heridas, uno de ellos un niño de cinco años, tras un golpe por alcance entre dos vehículos en la EX-104. En concreto, el accidente de tráfico ha tenido lugar entre los puntos kilométricos 67 y 68, en la salida de Cabeza del Buey, en dirección a Castuera, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 11.14 horas de este viernes.

Todos los heridos tienen carácter leve y dos de ellos, una mujer de 37 años y el niño de cinco años, no han requerido traslado a ningún centro hospitalario. Sí han sido trasladados al hospital de Talarrubias un hombre de 71 años y dos mujeres de 64 y 68 años.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia convencional y una ambulancia medicalizada, además de efectivos del a Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

