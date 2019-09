Cierra la única panadería que había en el municipio

El sábado 31 de agosto cerró la última panadería que quedaba en Segura, Panificadora Eugenio Aradillas. Sus dos socios, Vicente y Diego, se han jubilado el primero por edad y el segundo se ha tenido que retirar por problemas de salud. A mediados del siglo pasado había en el pueblo cinco panaderías. Todas fueron cerrando sin que nadie cogiera el relevo profesional.

La panadería últimamente estaba situada en una de la calles céntricas del pueblo. Llevaba funcionando muchos años, Diego representa la cuarta generación de panaderos en su familia.

Vicente llevaba algo mas de 50 años en la panadería y durante este tiempo ha visto como ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios, no solo en la elaboración del pan, sino también en la maquinaria. En sus inicios recuerda que no había agua corriente y que tenían que acarrearla del pozo, la amasadora se movía gracias a la fuerza animal, después con un motor de gasoil o a mano cuando éste no arrancaba y no como ahora que es eléctrica. Otra de la cosas que comenta es cómo calentaban el horno y del trabajo que suponía introducir y sacar el pan, ya que el horno no contaba con un piso giratorio, por lo que todo esto hacía que el trabajo fuera mas laborioso. Luego había que repartir el pan por el pueblo con una carretilla. Como dato curioso, en el tiempo que ha estado trabajando Vicente ha ayudado o ha hecho más de 15 millones de panes o bollos.

Diego ha continuado la tradición familiar. Su bisabuelo ya se dedicaba a este oficio,. Empezó a trabajar con su padre, que le enseñó todo el procedimiento para la fabricación del pan, y desde entonces ha seducido a los vecinos tanto con sus variedades de panes como con sus dulces y tartas. Pero los años le han minado su salud hasta verse obligado a retirarse.

Los vecinos esperan que surja en el pueblo alguien que vuelva a abrir una panadería para que el aroma a pan recién horneado no se pierda y al mismo tiempo que no sea otro oficio que desaparece del pueblo.