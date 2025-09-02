Charla en torno al Cristo de las Misericordias en Fuente del Maestre

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Hoy, a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Fuente del Maestre, se desarrollará la conferencia 'El Cristo de las Misericordias de Fuente del Maestre: historia y devoción'. El ponente es el profesor de secundaria Juan Carlos Rubio Masa, licenciado en Historia del Arte y cronista oficial de Zafra.