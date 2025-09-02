Charla en torno al Cristo de las Misericordias en Fuente del Maestre
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:47
REDACCIÓN. Hoy, a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Fuente del Maestre, se desarrollará la conferencia 'El Cristo de las Misericordias de Fuente del Maestre: historia y devoción'. El ponente es el profesor de secundaria Juan Carlos Rubio Masa, licenciado en Historia del Arte y cronista oficial de Zafra.
