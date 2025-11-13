Charla sobre inclusión y accesibilidad

F. NEGRETE Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Casa de la Cultura acogió la jornada 'La implicación de las administraciones locales en materia de movilidad urbana para las personas con discapacidad', que fue organizada por la Policía Local. En ella intervinieron Manuel Borrego, alcalde de Valverde; Jesús Gumiel, responsable de Accesibilidad de APAMEX; Asunción Muñoz, directora de la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), y María Soledad Parra, policía local.