San Vicente de Alcántara

El certamen de pintura rápida llega a su XXI edición con carácter internacional

P. Cordovilla

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:45

San Vicente de Alcántara se prepara para recibir a artistas de dentro y fuera de España en la XXI edición del certamen internacional de pintura rápida Godofredo Ortega Muñoz. El evento, que se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario cultural, se celebrará el domingo 21 de septiembre. Este año, el certamen adquiere la condición de internacional, reconociendo la creciente participación de pintores de países vecinos, especialmente de Portugal, que acuden a la localidad para demostrar su talento. Este hecho añade un atractivo adicional para los amantes de la pintura al aire libre.

La organización ha destinado un total de 2.848 euros en premios para reconocer las obras más destacadas. Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden formalizar su participación entre el 1 y el 20 de septiembre. Las bases están a disposición de los interesados en la web municipal.

Se espera que, un año más, el evento se convierta en el broche de la preferia de San Miguel.

