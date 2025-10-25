HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

El Certamen de Cante Flamenco ‘Villa de San Vicente’ será el 22 de noviembre

P. Cordovilla

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

La Casa de la Cultura ‘Ángel Campos’ se prepara para acoger una de las citas imprescindibles del calendario cultural sanvicenteño, el 16º Certamen de Cante Flamenco ‘Villa de San Vicente’, que se celebrará el sábado 22 de noviembre a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

El concurso se desarrolla en dos fases. Los aspirantes a participar tienen hasta el 31 de octubre para enviar su candidatura. Para ello, deben remitir un vídeo interpretando cualquier palo del flamenco. La recepción de los videos se realizará a través de WhatsApp, enviando el vídeo al número 633 40 72 37, o vía email, a culturaycomunicacion@sanvicentedealcantara.com.

Los ocho mejores cantaores serán seleccionados para participar en la gran final del certamen, cuyo primer premio será de 600 euros.

