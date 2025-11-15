Cerca de 1.500 jóvenes celebraron en Villafranca la Jornada Diocesana de la Juventud

Redacción Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

El tiempo lluvioso y desapacible no impidió que más de 1.400 jóvenes se congregaran en la Jornada Diocesana de la Juventud, la JDJ, celebrada este sábado en Villafranca de los Barros.

Los jóvenes iban llegando a EFEVI, el Espacio de Ferias y Eventos de Villafranca de los Barros, y se iban sumando a una larga cola que los llevaba a una mesa atendida por voluntarios, que repartían desayunos a base de zumos y bollería.

Pasadas las 10:30 h. los altavoces instalados en el recinto ferial invitaban a bailar a los jóvenes congregados cuyo número iba creciendo hasta que, minutos antes de las 11 llegaba el Arzobispo, Monseñor José Rodríguez Carballo, para inaugurar lo que sería una gran fiesta juvenil de fe.

El alcalde, Francisco Jiménez Araya, daba la bienvenida a los participantes y el Arzobispo le agradecía la colaboración del Ayuntamiento en el evento y a los organizadores el trabajo que llevan desarrollando para que todo saliera bien. Posteriormente dirigía la oración inicial.

La lluvia arreciaba para dificultar el reparto de los chicos por los diferentes talleres, 12 en total, repartidos por diferentes lugares de la localidad y que iban desde uno sobre discernimiento vocacional hasta el dirigido por la Pastoral Penitenciaria, pasando por otro sobre misiones o el que profundizaba en cooperación internacional.

Firma en el libro de honor

Mientras tanto, el Arzobispo visitaba el Ayuntamiento y firmaba en el libro de honor. Arzobispo y Alcalde hablaron durante más de media hora de temas que le preocupan a ambos en relación a los jóvenes. Monseñor Rodríguez Carballo destacaba la importancia de la colaboración de la Iglesia, y de la sociedad civil en general, con las instituciones públicas y mostraba su preocupación por dos temas: el consumo de drogas y el suicidio juvenil. El Alcalde confesaba que están presupuestando una partida en esa línea, para evitar ese tipo de situaciones.

El momento central de la Jornada era la Eucaristía, presidida por el Arzobispo y concelebrada por una veintena de sacerdotes en la parroquia de Nuestra Señora del Valle, mientras que varios sacerdotes más impartían el sacramento de la confesión a todos los que querían recibirlo en las capillas laterales del templo.

Un programa de vida para enmarcar

En la homilía el Arzobispo lanzaba a los jóvenes varias preguntas. «¿Dónde intentamos saciar esa sed que llevamos dentro? Es una pregunta que no podéis ignorar -les decía-, a lo que añadía: preguntaros a quién queréis servir, al amo o al siervo. Deteneros, haced silencio, aunque os asuste el silencio». El Arzobispo les pedía no ser «consumidores de la cultura que os ofrecemos los adultos, sed creadores de cultura, sed tejedores de unidad allí donde prevalece la polarización y la enemistad, sed luz y sal allí donde hay tinieblas y se apaga la llama de la fe y el gusto por la vida».

Tras dar cuenta de sus bocadillos, los jóvenes regresaron a EFEVI, donde tenían preparada una fiesta con disc-jockey.

