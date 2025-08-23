Los centros de salud de Olivenza y Jerez renuevan sus equipos de rayos X El SES ha invertido cerca de 220.000 en la compra e instalación de estos equipos digitales

Redacción Sábado, 23 de agosto 2025, 09:37

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 218.361,28 euros en la adquisición e instalación de nuevas salas de radiología digital en los centros de salud de Olivenza y Jerez de los Caballeros, que sustituirán a los actuales equipos que se instalaron hace 20 años.

Los nuevos aparatos destacan por sus características avanzadas y suponen una gran modernización frente a los anteriores, que presentaban evidencias de obsolescencia y requerían una mejora tecnológica. De hecho, la sala de rayos X del centro de salud de Olivenza ha sufrido averías recurrentes que han dejado sin servicio al centro, situación que ha obligado a derivar a pacientes a otros municipios, aumentando con ello los tiempos de espera y generando dificultades en el acceso a pruebas diagnósticas fundamentales.

Alta precisión

Los nuevos equipos disponen de tecnología con suspensión de suelo y de dos paneles planos, así como de capacidad para realizar diagnósticos radiológicos de alta precisión que mejora la calidad de imagen y la seguridad del paciente.

Son equipos con funciones ecoeficientes y respetuosas con el medio ambiente, en línea con las directrices europeas e incluyen opciones robotizadas y sincronizadas, y están preparados para integrar funciones avanzadas de ayuda al diagnóstico y telemetría.