Los centros educativos de Villanueva de la Serena se unen para luchar contra la leucemia Los colegios de la localidad celebran este sábado una carrera solidaria para impulsar la investigación de esta enfermedad

Este próximo sábado 8 de noviembre se celebrará la segunda edición de la carrera solidaria de 'La vuelta al cole contra la leucemia. Uno entre cien mil', que organizan las ampas de los colegios Conquistadores, Santiago Apóstol, Virgen del Pilar, San José, Cruz del Río y Miguel de Cervantes.

Se trata de una iniciativa que se puso en marcha por primera vez el pasado año y en la que los colegios de la ciudad se unen para solidarizarse con los niños que padecen leucemia y con sus familias. Además, la actividad sirve para recaudar fondos para que esta asociación continúe investigando sobre esta enfermedad.

Una carrera solidaria que comenzará a las 16.30 horas en el parque de la Constitución para después realizar un recorrido céntrico y accesible para todos los participantes. De forma paralela, se celebrarán otras actividades musicales y deportivas, entre ellas, una sesión gluteboom a cargo de Master Beat.

María Lozano, concejal de Deportes, ha destacado el compromiso e implicación de las ampas locales con esta iniciativa. «Villanueva es una ciudad solidaria, por lo que animo a los ciudadanos a participar, a que vayan a recoger su dorsal solidario el día de la carrera», expresa la edil.

Dorsales solidarios

Los dorsales también estarán en todos los colegios, ya que están siendo elaborados por el propio alumnado de los centros. La cuantía de la aportación será voluntaria, según explica Azucena de Haro, presidenta de la ampa del colegio Santiago Apóstol. Por su parte, Manuel Reyes, presidente de la ampa del colegio Conquistadores, destaca la buena acogida de la primera edición, con una recaudación de casi 3.000 euros, que «fue posible gracias a la implicación en todos los colegios y que continúa en esta edición». Además, ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento para que este evento sea posible.

Cabe recordar que estas carreras en los colegios de distintos puntos del país son el mayor evento solidario que se realiza en centros educativos. Una iniciativa que nació en 2015 y que el pasado año se desarrolló en más de 1.600 colegios de España.