El Centro de Iniciativas Turísticas entrega sus galardones de 2025

El salón de plenos del Ayuntamiento almendralejense fue el escenario elegido una vez más por el Centro de Iniciativas Turísticas de la ciudad para la entrega de sus reconocimientos anuales. Un acto que se recuperó el pasado año tras el parón sufrido desde el año 2019 por diferentes motivos. La ceremonia con el que el colectivo busca distinguir a una serie de personas y colectivos que destacan siempre por su amor a la ciudad y por cómo la proyectan en el exterior en el caso de los galardonados que no residen en la capital de Tierra de Barros.

De esta forma, y después de su aprobación en la asamblea celebrada en septiembre y de darse a conocer de forma oficial hace varias semanas, la distinción de cónsules de Almendralejo fue entregada a Francisco Tena Díaz, Pilar González Mata y María José González del Valle García de la Peña.

En cuanto al resto de reconocimientos, la distinción de Caballero de la Orden de 'El Miajón de los Castuos 2025' fue para Esteban Mira Caballos y el premio Ciudad de Almendralejo 'Memorial Julio Luengo' lo recogió el profesor de baile Santiago Barragán Garrido. Desde el colectivo también resaltan siempre lo importante que para la buena imagen de la ciudad es el sector de la hostelería, ya que en la mayoría de ocasiones permite al visitante hacerse una idea de la forma de ser de los almendralejenses, y el porqué de su apelativo como 'Ciudad de la cordialidad'. Es por este motivo por el que se instauró desde hace años el premio CIT a la Hostelería, que fue a parar en esta ocasión al restaurante La Silera.

Por último, el reconocimiento como Importante de Almendralejo sirvió para homenajear al Círculo Mercantil, que el pasado año cumplió su primer centenario.

Intensa jornada

Antes del acto principal que tuvo lugar en el Consistorio de Almendralejo, el Día del Centro de Iniciativas Turísticas de este 2025 arrancó con la recepción de los participantes en el parque de la Piedad, antes de dar paso a una misa en el santuario. Tras el acto de entrega de los galardones, la jornada finalizó con una comida de convivencia en los salones del Círculo Mercantil.