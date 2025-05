El SES asegura que el Centro de Especialidades de Villanueva no cerrará en agosto

El SES garantiza que los Centros de Especialidades de Villanueva de la Serena y Don Benito continuarán operativos hasta que se realice el definitivo traslado ... al nuevo hospital comarcal. Fuentes del Servicio Extremeño de Salud aseguran de esta manera que estos centros sanitarios permanecerán abiertos durante el mes de agosto.

Así contestó el SES a la afirmaciones de la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, quien horas antes había pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que instara a su consejera de Sanidad a que rectificara la decisión de cerrar el centro de especialidades durante este próximo mes de agosto.

Sin embargo, la Junta asegura que garantiza «la continuidad en la atención médica a la población del Área de Salud Don Benito y Villanueva de la Serena. Ante algunas informaciones que señalaban a un posible cierre de estos servicios, el SES insiste en su compromiso de continuar prestando la asistencia sanitaria».

«La decisión de mantener abiertos los Centros de Especialidades responde al compromiso del SES de garantizar una cobertura sanitaria de calidad y accesible, evitando la falta de atención durante el periodo de transición al nuevo centro hospitalario. Además, esta medida confirma la eficiente planificación para que el futuro traslado se realice de manera ordenada y sin afectar a los usuarios. Por tanto, los residentes de Villanueva de la Serena y Don Benito pueden estar seguros de que seguirán recibiendo la misma atención médica de calidad en sus Centros de Especialidades actuales», añade la Administración regional en un comunicado.

Previamente, la alcaldesa de Villanueva había asegurado que el cierre sería un hecho insólito y sin precedentes, ya que «jamás se ha cerrado este centro en el mes de agosto». Fernández argumenta que ve lógico el descanso de los profesionales sanitarios en esta época, «pero esta situación no puede suponer una merma en un servicio esencial, y lo que hay es una falta de planificación al no contar con los especialistas para pasar consulta, provocando así un importante trastorno».

La alcaldesa, que con estas declaraciones informaba del inminente cierre, dice que «lamenta profundamente tener que hacer estas declaraciones públicas sobre un cierre que supone un importante ataque no solo a la economía y al comercio de nuestra ciudad; sino a todas aquellas personas que tienen su cita médica en este centro en agosto, y que serán derivados a otros centros».

Respuesta del PP villanovense

Además, la consejería de Sanidad también ha trasladado al Partido Popular de Villanueva de la Serena que el citado centro sanitario se mantendrá abierto desmintiendo así la información trasladada ayer por el Ayuntamiento a través de la alcaldesa. «No es cierto que en agosto el centro de especialidades vaya a estar cerrado», afirma de forma tajante Manuel Lozano, portavoz de los populares villanovenses confirmando además que «permanecerá abierto hasta que se traslade al nuevo centro hospitalario».

En ese sentido, Lozano denuncia que dar a conocer esta información «sin contrastarla por parte del Ayuntamiento es algo impropio de una institución municipal». Al mismo tiempo añade que «si tanto se critica la política de bulos, los primeros que no tienen que impulsar estos bulos son las propias instituciones públicas».

Desde el PP explican que conocieron la noticia durante la sesión plenaria celebrada este lunes en el Ayuntamiento villanovense, «como si fuese ya una cosa hecha» y fue después cuando se pusieron en contacto con Sanidad y el área de salud.

Por eso, dice, se vio sorprendido con la información, «igual que le puede sorprender a cualquier ciudadano, no debemos generar más alarma entre la población». Por último, cuestionó por qué el Ayuntamiento no ha buscado sustitutos para el personal sanitario que gestiona en el hospital Santa Justa «y que no va a reemplazar en el mes de agosto, siendo precisamente el área de salud quien tendrá que suplementar con personal propio esas bajas por vacaciones que tiene ese personal que no es del SES».