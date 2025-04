La Parra celebra una cacerolada en contra del macrovertedero

MARCOS A. GARCÍA REBOLLO Domingo, 13 de noviembre 2022, 09:30 Comenta Compartir

Dentro de las protestas y movilizaciones organizadas por la Plataforma 'Salva tu tierra', que se están produciendo en contra del macrovertedero que se pretende instalar en Salvatierra de los Barros, se llevó a cabo este viernes una multitudinaria cacerolada en la plaza de España de La Parra exigiendo, no el archivo, si no la certeza de su rechazo definitivo; porque –aseguraban los concentrados– «mientras esto no se produzca, los pueblos afectados seguirán en lucha».

«Esta zona se caracteriza por una naturaleza envidiable, llena de dehesas, montes, sierras y fauna de un valor ecológico impagable. Debemos legarles a las generaciones venideras este ecosistema tal cual y no convertirlo en un basurero», reiteraron. Participaron en la concentración vecinos de Salvatierra, La Morera, Feria y La Parra.

Entre los asistentes reina la preocupación y por ello el viernes abarrotaron la plaza de España con una atronadora cacerolada, pitos, tambores y cánticos.