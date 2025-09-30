HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTUERA

Castuera celebrará la I marcha contra el cáncer de mama el próximo domingo

F. Vázquez

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castuera ha presentado la I ‘Marcha contra el Cáncer de Mama’, que se llevará a cabo bajo el lema «Castuera en marcha contra el Cáncer».

La caminata, que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a las 11.00 horas, se presenta como jornada solidaria y deportiva que tiene como objetivo sumar esfuerzos por un futuro sin cáncer.

El inicio de la marcha será en el Salón Ovino y finalizará en la Plaza de España. A través de esta marcha se quiere promover la participación social en la lucha contra el cáncer y fomentar la adopción de hábitos de vida saludable, los cuales son fundamentales en su prevención ya que, alrededor de un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar con la adopción de estos hábitos saludables.

La inscripción es de 7 euros e incluye camiseta, agua y mochila. Se podrá realizar en la mesa informativa que se instalará en el mercadillo semanal de los jueves el 25 de septiembre y 2 de octubre, y en la Residencia de Mayores Virgen del Buensuceso de 11.00 a 13.00 horas.

