HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones
CASTUERAVILLAR DEL REY

Castuera celebra el día de su patrona

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

F. VÁZQUEZ. Hoy se celebra la festividad de la patrona, la Virgen del Buensuceso. Desde las 8.00 horas, comenzarán los actos religiosos. En el mediodía se celebrará el tradicional concurso de tortillas de patatas que organiza el colectivo Amigos del Buensuceso. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la salida de la virgen en procesión por las calles de la localidad acompañada por la música y bailes de jota. Al finalizar, se celebrará una misa en la Plaza de España, a la que seguirá un festival folclórico a cargo del grupo local Los Arrieros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Castuera celebra el día de su patrona