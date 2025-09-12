Castuera celebra el día de su patrona

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

F. VÁZQUEZ. Hoy se celebra la festividad de la patrona, la Virgen del Buensuceso. Desde las 8.00 horas, comenzarán los actos religiosos. En el mediodía se celebrará el tradicional concurso de tortillas de patatas que organiza el colectivo Amigos del Buensuceso. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la salida de la virgen en procesión por las calles de la localidad acompañada por la música y bailes de jota. Al finalizar, se celebrará una misa en la Plaza de España, a la que seguirá un festival folclórico a cargo del grupo local Los Arrieros.