76 casos con seguimiento por violencia de género en Villanueva de la Serena

Esta semana se ha reunido la mesa de coordinación policial en violencia de género. Un encuentro con carácter periódico en el que se trabaja para coordinar y mejorar la respuesta ante la violencia machista. Lo que se trata es de evaluar el riesgo de casos concretos, analizar la efectividad de las intervenciones y garantizar la seguridad de las víctimas.

En la actualidad, en el término municipal villanovense hay 76 casos de seguimiento activo por violencia de género. De ellos, 68 están en riesgo bajo, 7 en riesgo medio y una de ellas, en riesgo alto. De todas, 11 tienen un terminal 'Atenpro', del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia contra las mujeres.

La mesa reúne a responsables de los distintos cuerpos de seguridad, así como servicios sociales, el programa de atención a familias, la oficina de igualdad y el punto de atención psicológica a mujeres.