La Carrera de Navidad de Villanueva será este año a beneficio de Alrex

Miércoles, 3 de diciembre 2025

La Carrera Solidaria de Navidad volverá a llenar las calles de deporte y diversión el próximo 24 de diciembre en Villanueva de la Serena. Con la plaza de España como epicentro, al acoger la salida y meta de las diferentes categorías, personas de todas las edades se darán cita en la prueba que cumple su 14ª edición.

«Fomenta el deporte, la convivencia y la solidaridad a través de esta. Una carrera no competitiva que se ha convertido ya en una de las citas ineludibles de la navidad», explica María Lozano, concejal de Deportes.

Las inscripciones ya están abiertas, sin límite de edad, y se podrán realizar hasta el 18 de diciembre en la página web de Chip Serena.

Los dorsales serán gratuitos para menores de hasta 11 años que serán los primeros en disputar la carrera a las 10.30 horas. El resto de categorías saldrán aproximadamente cada 15 minutos, estableciéndose otras de 12 a 14 años y de 14 a 16 que tendrá un coste del dorsal de 2 euros, y la categoría absoluta que costará 4 euros. Además, existirá el dorsal cero para todas las personas que deseen colaborar.

Cita tradicional

«Se trata de una cita ya tradicional en el calendario deportivo villanovense, pero también en las navidades, llenando el corazón de la ciudad de deporte, convivencia y solidaridad», añade la edil.

Como cada año, los fondos recaudados se destinan a una ONG local. En esta ocasión, se ha decidido que la asociación beneficiaria sea Alrex, que lleva trabajando en Villanueva de la Serena desde el año 1982, y que realiza una gran labor en la prevención y ayuda a personas que tienen algún tipo de adicción, también a sus familias.

Su presidente, Juan José Maldonado, mostró su agradecimiento al Ayuntamiento y explicó que con el dinero recaudado realizarán actividades extraordinarias, dirigidas a seguir creando «una red de apoyo a estas personas que tienen diferentes adicciones y que la necesitan, a esa red y a sus familias, para poder rehabilitarse».

Las personas inscritas deberán recoger sus dorsales los días 20, 22 y 23 de diciembre en la piscina climatizada.