Mª del Carmen Álvarez, pregonera de las fiestas de Fuente del Maestre

REDACCIÓN. El alcalde, Juan Antonio Barrios, ha dado a conocer que «nuestra paisana» María del Carmen Álvarez Moreno será la pregonera de las Fiestas Patronales en Honor al Santísimo Cristo de las Misericordias 2025. El pasado 24 de julio, además, fue elegida superiora general de la congregación de Hijas de la Virgen de los Dolores.