Cáritas Diocesana aprueba el plan estratégico hasta 2030 y renueva sus estatutos

El pasado sábado, 27 de septiembre, se celebró la XLVIII Asamblea General de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, donde se dio un paso firme para seguir construyendo un futuro institucional al aprobar el VIII Plan Estratégico 2026-2030 y la actualización de los estatutos.

El nuevo plan estratégico, presentado y aprobado en esta Asamblea, pretende guiar durante los próximos cinco años la acción sociocaritativa de la diócesis hacia la construcción del reino, con una Iglesia en salida que camina en comunión y misión.

Desde este plan se apuesta por una acción social integral y con enfoque territorial a través de cuatro ejes: Acción Social Transformadora, Comunidad, Voluntariado y Desarrollo Organizativo, invitando a consolidar un modelo más sinodal, justo, profético e innovador.