La campaña de donaciones de sangre comienza este lunes

GLORIA CASARES Lunes, 22 de agosto 2022, 07:44 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

Este lunes comienza una nueva campaña de donaciones de sangre en el Centro de Salud de San Roque, que estará activa durante toda la semana, menos sábado y domingo; y que regresará el día 29, 30 y 31 de agosto. El horario es de tarde, de 18.00 a 22.30 horas.

Agosto siempre ha sido el mejor mes para las donaciones en Almendralejo, así que «confío en que en esta campaña podamos superar las 800 bolsas, pero lo ideal sería volver a las cifras de antes de la pandemia». Es el deseo de Antonio García Martín de las Mulas, cara visible de la organización que colabora con el Banco de Sangre desde hace décadas en Almendralejo. Y es que «la covid nos ha dado un palo muy grande, pero en otras poblaciones, no».

Mulas no sabe las razones, pero en Almendralejo el descenso en bolsas recogidas desde hace dos años ha sido notable. «En agosto antes siempre superábamos las 900, porque era de las mejores campañas del año», dijo.

El motivo lo desconoce, pero deduce que «si eres donante y tienes un familiar que está contagiado, no vas a donar sangre» y todavía hay muchos contagios, recuerda este enfermero dedicado toda la vida a labores de altruismo. Por ello, pide a los ciudadanos que no sean donantes que acudan por primera vez, «Almendralejo pide lograr por lo menos mil bolsas por campaña, porque hay población y la población es muy aparente, pero no acabamos por concienciar a los vecinos lo suficiente».

Temas

Almendralejo