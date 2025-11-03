Las chispas de la rueda en llantas de un camión causaron el incendio que quemó 5.900 hectáreas en Llerena

Lunes, 3 de noviembre 2025

La Guardia Civil ha esclarecido las causas que originaron el incendio forestal que calcinó a mediados del pasado mes de agosto 5.900 hectáreas de monte y dehesa en la comarca de la Campiña Sur. Según su investigación, el fuego se originó supuestamente cuando un camión circuló con una rueda en llantas, desprendiendo chispas que prendieron la carga de alpacas de pajas que transportaba. Posteriormente las llamas se propagaron sobre la vegetación.

El incendio se produjo el pasado 14 de agosto, cuando este vehículo circulaba por la carretera EX-103 dentro del municipio de Pallares.

El fuego, que afectó 5.900 hectáreas de monte bajo y dehesa de diferentes municipios de la comarca de la Campiña Sur, obligó a declarar el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a una urbanización de Llerena. Estuvo activo durante cinco días hasta que pudo ser sofocado.

En la extinción del mismo, participaron tres helicópteros, dos aviones, 21 camiones, agentes del medio natural y técnicos, bomberos forestales, retenes y diferentes patrullas de la Guardia Civil, así como medios desplazados de Andalucía y Castilla la Mancha. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también fue movilizada.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como la causa del mismo, agentes del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Badajoz, y la patrulla del Seprona de Fuente de Cantos, pudieron determinar que el inicio del fuego tuvo lugar supuestamente cuando el conductor de un camión circuló con sus ruedas en llantas, provocando chispas que prendieron la carga de alpacas de pajas que transportaba y calcinando el propio vehículo, para posteriormente propagarse sobre la vegetación del terreno, con el resultado de un total de 5.900 ha de monte bajo y dehesa calcinadas, de gran valor ecológico.

Ante los hechos y pruebas evidentes del incendio, este pasado miércoles se instruyeron diligencias del esclarecimiento del incendio forestal que son remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.