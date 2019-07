Camela y Los Mojinos Escozíos, los conciertos previos a la feria Presentación de los carteles de los conciertos. :: A. Magro ANA MAGRO Miércoles, 3 julio 2019, 08:33

La concejala de Participación Ciudadana, Toni Toro, y el coordinador de la Casa de la Juventud, Gonzalo Lavado, han presentado dos de los conciertos cerrados de cara a la Pre-feria de la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Camela ofrecerá un concierto el 8 de septiembre en el campo de fútbol a las 22.00 horas. Según explicó la concejala es un promotor quien lo trae a coste cero y el Ayuntamiento cede el espacio. Las entradas están a la venta desde ayer y las 500 primeras adquiridas en los puntos habilitados en Zafra (la Casa de la Juventud, Ocio Arcoiris, Comercial Pavo y Café Concierto Muscaria) tendrán un precio reducido de 10 euros. En los puntos de venta habilitados fuera de Zafra y en plataformas online se pondrán a la venta a partir de 15 euros. A Camela le precederá la actuación de Cachaba como artista invitado, «un grupo de la localidad con gran nivel artístico», señaló Toni Toro.

De igual manera la concejala anunció el concierto de los Mojinos Escozíos para el 28 de septiembre. En este caso un concierto abierto y gratuito en la puerta de la caseta municipal. Tras ellos actuará la banda The Best of Rock Tribute.