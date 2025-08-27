Cambios de circulación en Villanueva de la Serena para mejorar la seguridad vial La Policía Local introduce varias modificaciones en la urbanización Los Pinos y en el cruce de la calle Barranco con Recuerdo

Señalización en una de las calles con modificaciones en Los Pinos.

E. Domeque Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:43

Esta semana ha entrado en vigor la modificación del sentido de circulación de las calles Barranco, Monfragüe y Doñana. Unos cambios que, según la Policía Local, tienen entre sus objetivos mejorar la seguridad vial.

Así, explican que en el caso de la calle Barranco hacia Recuerdo el cambio parte de la necesidad de eliminar el cruce entre ambas vías debido a que era un punto donde había falta de visibilidad a lo que se sumaba la estrechez de las calles, «lo que provocaba diversos accidentes de tráfico».

Con esta modificación, la entrada a Barranco se realizará desde la calle Recuerdo, mientras que la salida será por la calle Juan Antonio Muñoz Gallardo, «esto garantizará una incorporación al tráfico más segura».

Con respecto a los estacionamientos en dicha calle, quedan situados en el margen derecho de la vía al entender desde la Policía Local que esto favorece que los acompañantes puedan acceder a los vehículos directamente desde la acera.

Demandas vecinales

Los otros cambios afectan a la urbanización de Los Pinos, en este caso, debido también a demandas planteadas por los vecinos. En este sentido, los principales cambios se han producido en la calle Monfragüe, donde se ha invertido el sentido de la circulación, en concreto, será de sentido único desde la calle Teide a la calle Doñana.

Un cambio que supondrá una mayor seguridad para los alumnos del CEIP Conquistadores cuando comience el curso escolar al tiempo que se descongestiona la avenida General Muñoz Gil al eliminar el punto de riesgo vial por escasa visibilidad.

Otro de los cambios se produce en la calle Doñana, que también invierte su sentido de circulación para facilitar la entrada y la salida de las ambulancias que se dirigen al centro de diálisis. A partir de ahora, será de sentido único con estacionamiento en ambos laterales a excepción del tramo entre la calle Sierra Nevada y Picos de Europa donde solo se permitirá la parada de ambulancias.

Por otro lado, se habilita el doble sentido en el tramo entre la rotonda Dulce Chacón y la calle Picos de Europa, al tiempo que se habilita un espacio específico para carga y descarga.