Almendralejo tendrá cámaras en Pizarro, Ortega Muñoz y el Espronceda

GLORIA CASARES Viernes, 8 de abril 2022, 08:21

Las nuevas cámaras de videovigilancia del tráfico serán instaladas en las próximas semanas en la calle Pizarro (una en el cruce con Cantones y la otra en la esquina con Vistahermosa), en la calle Ortega Muñoz cercana al Palacio del Vino; en la rotonda del Toro, en la rotonda de la estación del tren, en el parque de Espronceda a la altura de la entrada al aparcamiento subterráneo y en la plaza de España. Además, se instalarán dos en la plaza de Extremadura, en el cruce con la calle Pilar y en el parque de la Libertad.

Así lo han determinado los responsables municipales junto al nuevo jefe de la Policía Local para que las nuevas cámaras adquiridas controlen el tráfico. Además, se han adquirido otras nuevas para sustituir algunas antiguas que tenían peor calidad de imagen. Con la partida del año pasado, asimismo, se renovaron los equipos informáticos para el uso de estas cámaras, que ya están instalados. El concejal Policía Local y Seguridad, Juan Arias, avanzó ayer que el servicio informático y el parque de obras están ya coordinados para comenzar a instalar las nuevas cámaras después de Semana Santa. En los presupuestos de este año también se plasma una nueva partida para la instalación de cámaras, de 50.000 euros.

Señalización horizontal

En cuanto a señalización horizontal, el concejal adelantó que también después de Semana Santa se quiere empezar una nueva campaña de pintado de pasos de peatones y líneas continuas, que comenzará por la carretera de Badajoz. Para este mismo fin este año se van a destinar 60.000 euros para el repintado por parte de una empresa externa y otros 15.000 para pintura y trabajos por parte del parque de obras.

Por otra parte, el edil avanzó que no se prohibirá la fiesta de la primavera porque entiende que se trata de un botellón que se realizará este sábado en el recinto ferial, que es el lugar permitido. C confirmó no se ha recibido ninguna solicitud para fiesta, aunque la Policía vigilará ese día el ferial para evitar incidentes.