Calor y buen ambiente en el 'Merca Verano' de Castuera

REDACCIÓN. El comercio local se promocionó un año más con esta iniciativa organizada por Asociación de Mujeres Empresarias de La Serena en colaboración con el Ayuntamiento. Una gran cantidad de personas se acercaron por el mercado para conocer la diversidad de productos de los negocios locales, así como ropa, repostería, perfumería...