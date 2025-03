En la calle gana el nombre de 'Don Benito-Villanueva'

Soledad Gómez Domingo, 3 de abril 2022, 11:52 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

El nombre que llevará la nueva ciudad resultante de la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito está siendo uno de los temas más discutidos, tanto en corrillos formales como, sobre todo en los informales. Tanto es así, que muchos creen que si el nombre se hubiera decidido antes de la votación popular, habría influido en el sentido del voto.

A pie de calle, la polémica está servida. Lo sabe bien el cronista oficial de Villanueva de la Serena, Antonio Barrantes, que en sus paseos por la ciudad, no puede dar dos pasos sin que alguien lo pare para decirle «a ver qué nombre vais a poner o tened cuidado y a ver si acertáis», relata. Muchos, también aprovechan para sugerir a Antonio algunas propuestas «y no te puedes imaginar la variedad tan asombrosa de nombres que he escuchado ya».

Sin embargo, lejos de aclarar sus ideas, Barrantes va acumulando las que recibe «y tengo muchas propuestas, pero hasta que no escuche a los demás, no quiero decidir nada». Lo que sí tiene claro es que tienen que ser muy discretos «y no decir en la calle lo que pensamos».

«Tenemos que asumir que no a todo el mundo le gustará el resultado» Antonio Barrantes El cronista oficial de Villanueva

Hay muchas sensibilidades al respecto, reconoce y, aunque en ningún momento se ha llegado a sentir intimidado por ello, sabe que la decisión será muy importante «aunque tenemos que asumir que no a todo el mundo le gustará el resultado».

Por otro lado, están los que creen que no deben complicarse con el nombre y, en un porcentaje muy alto quieren que se llame Don Benito-Villanueva o Villanueva-Don Benito. «No sé si es por miedo a perder la identidad, pero si lo ponemos en una balanza, la gente se decantaría por ese nombre», dice.

Sin embargo, en las bases que les han entregado, señalan expresamente que la nueva denominación no debe contener ninguna de las palabras de los nombres actuales.

Sea cual sea la decisión, él dice tener la satisfacción y el orgullo de estar en esa comisión «porque las responsabilidades hay que tomarlas, ya que si cuentan contigo por algo será, y eso supondrá haber hecho historia».

Por lo pronto, la comisión creada para decidir dos propuestas de nombres afrontará su tercer encuentro el 7 de abril, en el IES Luis Chamizo. La fecha límite en la que los nombres deberán esar sobre la mesa es el 17 de mayo, y tras consultar con las corporaciones municipales, decantarse solo por uno de ellos de forma definitiva.

Ampliar E.D. Protesta en Don Benito contra la fusión En Don Benito, alrededor de 300 personas protestaron este sábado contra la fusión. «Don Benito no se vende», «Quintana, dimisión» o «No nos representan» fueron algunos de los lemas mostrados en la concentración llevada a cabo en la plaza de España. «Estamos aquí para pedir un proceso transparente y democrático que creemos que no se ha producido en este referéndum que se ha llevado a cabo», expresa Miguel Ángel Adámez, tesorero de la plataforma Siempre Don Benito, sobre una manifestación en la que han participado alrededor de 300 personas ataviadas muchas de ellas con la bandera dombenitense. La asociación ha puesto en manos de un bufete de abogados la posible impugnación del proceso para lo que ha iniciado una recaudación de fondos con el fin de costear el procedimiento. Sin embargo, esta decisión llega más de 40 días después de la noche electoral, algo que Adámez justifica por el proceso seguido para conformar la plataforma, y el plazo para presentar el recurso expira el 20 de abril. De cara al próximo año, la plataforma no descarta presentarse a las elecciones municipales ya como partido político «para intentar hacer más fuerza a la hora de poder parar este proceso». Informa: Estrella Domeque