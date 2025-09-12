La calle Diviértete se llena de animación

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

P. CORDOVILLA. Villar del Rey celebra el XII Festival de Animación en la calle Diviértete, organizado por la Diputación de Badajoz con el Ayuntamiento. Un fin de semana lleno de magia y diversión que se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas cada año, y que ofrecerá una amplia variedad de actividades.