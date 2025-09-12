La calle Diviértete se llena de animación
Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00
P. CORDOVILLA. Villar del Rey celebra el XII Festival de Animación en la calle Diviértete, organizado por la Diputación de Badajoz con el Ayuntamiento. Un fin de semana lleno de magia y diversión que se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas cada año, y que ofrecerá una amplia variedad de actividades.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.