El PP busca candidato para las elecciones municipales El portavoz 'popular', Ángel Luis Valadés, no aclara si será cabeza de lista o si se optará por otra persona para tratar de recuperar la Alcaldía

ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 1 de diciembre 2022, 08:02

El Partido Popular de Don Benito está buscando candidato de cara a las elecciones municipales de 2023. Así lo desveló el actual portavoz de los 'populares' dombenitenses, Ángel Luis Valadés, en una rueda de prensa en la que denunció que «el PSOE lo que tiene hoy en día es que si no estás conmigo estás contra mí y no permite ni el debate, ni la discrepancia de opiniones». Unas declaraciones que llegaron un día después del pleno celebrado este pasado lunes en el que se aprobaron los presupuestos municipales para el próximo año con el voto en contra del PP, que levantó su reserva de voto, por lo que no se llegaron a debatir las cuentas municipales.

«Estamos tanteando, puede ser que sea yo o que no», dijo con cierta incertidumbre Valadés, «el objetivo no es quién va a ser el candidato, sino que el objetivo es lograr lo que todos queremos en nuestro partido que es quitarle la alcaldía al PSOE». En cualquier caso, se mostró optimista de cara a esos comicios, «estamos muy cerca de poder lograr eso que al inicio de legislatura era prácticamente imposible».

Por otra parte, el portavoz del PP denunció que el equipo de Gobierno «está instalando una dictadura, intentan tener todo controlado, puedo asegurar que hay funcionarios que se sienten totalmente coaccionados cuando no hacen lo que se les indica y ellos no permiten ni siquiera la duda; eso mismo hacen con los miembros de la oposición». También asegura haberse reunido recientemente con empresarios de la localidad «casi a escondidas por temor a ser encasillados».

Presupuestos municipales

En lo relativo a su postura durante el pleno para el debate de los presupuestos, Valadés esgrime que no tuvieron tiempo suficiente para estudiar las cuentas y presentar enmiendas, «si los técnicos municipales han dedicado a elaborar el documento dos meses, para nosotros es materialmente imposible estudiarlos en cinco días». En una valoración, insistió Valadés, a grandes rasgos, «suben todos los gastos corrientes y bajan las inversiones reales en más de un 30%; lo que nos dicen los números es que hay menos inversiones y más ingresos por impuestos». En ese sentido, para el PP se debería aprovechar el remanente positivo del Ayuntamiento, que no tiene deuda, para repercutiera esos beneficios en una bajada de impuestos y tasas, «cosa que no hacen ni harán».

En cuanto a la valoración de las cuentas de Agrimusa, Elizabeth Medina señaló que «es llamativo el montante total del presupuesto cifrado en 5,1 millones de euros, así como el número de encomiendas de gestión, 16 en total al incluir limpieza de Cetarsa y festejos». En ese sentido, Medina especificó que el presupuesto en el año 2015 fue de 1,7 millones de euros y eran tres las encomiendas de gestión.