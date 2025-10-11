La Burriquita organiza una ruta de miedo para Halloween

Almudena Parra Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación La Burriquita de Olivenza organiza este año una ruta de Halloween. Esta cita combina deporte, diversión y disfraces en un ambiente festivo para toda la familia.

El evento se celebrará el viernes 1 de noviembre, con salida a las 10.00 horas desde el Paseo Hernán Cortés (Los Arcos). La llegada se estima a las 12.00 para la ruta corta y a las 13.00 para la larga.

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos adaptados a todos los públicos: una de cinco kilómetros y medio y otra de siete kilómetros y medio, ideales para disfrutar del paisaje otoñal y del espíritu más divertido.

Se invita a todos los asistentes a acudir disfrazados, ya que durante la jornada se celebrarán los concursos al mejor traje y, como novedad, también habrá un premio al mejor de mascota.

La jornada contará además con cantina a precios populares, música en directo con DJ Chicki y un castillo hinchable para los más pequeños, garantizando así un ambiente familiar y participativo.