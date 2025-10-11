HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
OLIVENZA

La Burriquita organiza una ruta de miedo para Halloween

Almudena Parra

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Asociación La Burriquita de Olivenza organiza este año una ruta de Halloween. Esta cita combina deporte, diversión y disfraces en un ambiente festivo para toda la familia.

El evento se celebrará el viernes 1 de noviembre, con salida a las 10.00 horas desde el Paseo Hernán Cortés (Los Arcos). La llegada se estima a las 12.00 para la ruta corta y a las 13.00 para la larga.

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos adaptados a todos los públicos: una de cinco kilómetros y medio y otra de siete kilómetros y medio, ideales para disfrutar del paisaje otoñal y del espíritu más divertido.

Se invita a todos los asistentes a acudir disfrazados, ya que durante la jornada se celebrarán los concursos al mejor traje y, como novedad, también habrá un premio al mejor de mascota.

La jornada contará además con cantina a precios populares, música en directo con DJ Chicki y un castillo hinchable para los más pequeños, garantizando así un ambiente familiar y participativo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  7. 7

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  8. 8

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  9. 9 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz
  10. 10 Despedida serena de un arquitecto discreto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Burriquita organiza una ruta de miedo para Halloween