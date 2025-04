Brothers in Band recala en Feval el próximo sábado, día 16

El grupo Brothers in Band actúa en Feval este próximo 16 de diciembre para traer a Don Benito su particular homenaje a la banda Dire ... Straits.

Reconocidos internacionalmente por su cuidado espectáculo 'The Very Best of Dire Straits', esta banda interpreta un seleccionado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones. El grupo tiene una amplia gira por España, tras haber recorrido Países Bajos, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo o Andorra.

No faltarán canciones de la desaparecida banda británica como Down to the Waterline o el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer en un concierto de más de 2 horas con un repertorio que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90.

La banda está encabezada por Angelo Fumarola que por su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra recuerdan a Mark Knopfler.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, una banda de reconocidos músicos de primer nivel que interpretan y recrean con extrema fidelidad el legado musical de Dire Straits. El precio de las entradas es de 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla.