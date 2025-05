La borrasca tira el muro de la piscina, anega varios inmuebles y provoca el rescate de un vehículo

ALMUDENA PARRA Miércoles, 14 de diciembre 2022, 13:26 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

El Consistorio cerró el parque del colegio en la mañana de este día 13 de diciembre, para evitar accidentes en la entrada al centro de los escolares, ante la activación del plan de Emergencia Inuncaex decretado por la Junta de Extremadura como consecuencia de las posibles inclemencias meteorológicas previstas.

Las mencionadas inclemencias se han cumplido dejando en la localidad rachas de viento que comenzaron a las 00.00 horas con 34 kilómetros por hora y han alcanzado un pico de 68 kilómetros hora a las 18.00 horas.

En cuanto a las lluvias desde las 8.00h de la mañana que ha comenzado a llover hasta las 14.00 horas (según los datos recogidos por la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología) se han registrado 37,6 litros por metro cuadrado en Villanueva del Fresno. Siendo el pico más intenso a las 13.00h momento en el que se han recogido 21,2 litros por metro cuadrado acompañados de un viento de 53 kilómetros hora. La sensación térmica osciló entre los 15 y 18 grados mientras que la humedad relativa del aire alcanzó el 100%.

Incidencias

Los jefes, tanto de Policía Local, como de Bomberos han confirmado a este Diario que ha habido numerosos servicios de asistencia. Entre otros, han sofocado el incendio de un contenedor que ha salido ardiendo debido al vertido de cenizas procedentes de un brasero en la calle Pablo Iglesias. Así mismo, se ha procedido al rescate de un conductor que se quedó atrapado con su vehículo en la calle de La Fuente, debido al volumen de agua embalsada en ese tramo procedente de las fuertes lluvias.

Además, se ha recogido a un perro suelto que transitaba por la carretera de Badajoz, pasando el cementerio, ante el peligro de que provocase un accidente.

También se ha procedido a la retirada de un cable de electricidad de alta tensión caído en la calle Universidad de Extremadura. El agua de la lluvia ha alagó dos casas, al entrar por los corrales, en la calle Francisco Pizarro números 19 y 21.

La borrasca Efraín ha pulverizado unos 40 metros del muro que separa la Piscina Municipal del Recinto Ferial.

El agua anegó una nave y diversos campos por los que corría en forma de riachuelos desbocados. Afortunadamente no hay que lamentar ningún herido.

Carretera cortdas

En el momento de redactar esta noticia 34 carreteras permanecían cortadas en las dos provincias extremeñas:

N523 Cáceres-Badajoz. CC 15.2: desde la salida de la A-66 a Zarza de Granadilla). CC-68: desde Segura de Toro - Cruce de Gargantilla). Ex-325 entre Villar del Rey y el Cruce de Zapatón. CC-174: km 4 hacia Portugal. CC-68: de Segura de Toro a Gargantilla. CC-15.2: a la altura de Zarza de Granadilla. CC-414 AS a Santa Cruz EX-381 (Salvatierra de Santiago). EX-355: Madrigalejo km 10. CC-430 Valdecaballero a Cañamero CC-415 Sierra de Santa Cruz a Herguijuela. CC-13.2 Zarza de Granadilla a Ex205 CC 60 EX 281 a Arroyomolino CC117 Arroyomolino a Almoharín BA 099 La Nava a N523 CC 42.5 Rotura y Navezuela CC 41.8 Conquista y Garciaz CC 41.9 Torrecilla de la Tiesa y A5 CC 411.4 Autovía y Santa Cruz CC 41.7 Km 8 CC 41.9 Torrecilla de la Tiesa a la A5 CC 41.4 CC 41.5 CC 41.7 Km 8 CC 85 Km 3 BA 058 Don Álvaro Regato Salto Judio BA 049 Castilblanco a N502 CC 421 Berzocana- Garciaz CC 122 Berzocana -Aldecentenera CC 426 Berzocana Logrosan EX 112 Km 10 CC 429 Logrosán a Navalvillar EX 209 km 9.500 Sagraja CC128 de Monroy al cruce CC99.1

Previsión Aemet

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las lluvias continuarán durante toda la jornada, aunque con menor intensidad, desplazándose las principales precipitaciones a la Meseta cacereña y el Norte de esta provincia. Desde la Junta de Extremadura se pide extremar la precaución al volante por las fuertes lluvias y evitar, en lo posible, los desplazamientos por carreteras de la región durante la jornada de hoy, debido a la presencia de balsas de agua y ante la situación difícil por intensas precipitaciones.

El 112 recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.