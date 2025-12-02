HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DON BENITO

El Black Sound Fest ofrecerá tributos a Rolling Stones, Tina Turner y Maná en Don Benito

E. Domeque

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La décima edición del Black Sound Fest ofrecerá en febrero de 2026 tres conciertos tributo a The Rolling Stones, Tina Turner y Maná. «Seguimos apostando por acercar el legado de artistas que ya forman parte de nuestra cultura», explica el concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez.

El Teatro Imperial acogerá el primer concierto, que será el 7 de febrero a cargo de Rayo Stone. La banda, liderada por Guillermo Rayo, recrea con fidelidad la estética y la música de la banda británica.

El 21 de febrero la actividad se traslada al auditorio de Feval con el homenaje a Tina Turner, en este caso, con Totally Tina, que ofrecerá un espectáculo completo de coreografía, música y vestuario de la americana.

Por último, el 28 de febrero, Chamán hará el tributo a Maná interpretando algunas de las canciones más emblemáticas de los mexicanos.

Las entradas para Rayo Stone y Chamán tienen un precio de 15 euros en venta anticipada y 20 en taquilla. Para Totally Tina es de 25 euros en venta anticipada y 30 euros en taquilla.

