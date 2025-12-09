Bernalina Producciones estrena ‘Dios los ve’
Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00
P. CORDOVILLA. Bernalina Producciones estrena ‘Dios lo ve’, un cortometraje que se posiciona como la segunda entrega de su trilogía rural, iniciada con ‘María’. Escrita por la poeta Sandra Benito Fernández y dirigida por Patricia Berinald, la obra se rodó en una casa histórica de Alburquerque, un escenario que subraya la tradición y la vigilancia social en el mundo rural. El trabajo presenta a 3 mujeres reunidas en un patio, cuyas conversaciones revelan una red de juicios, críticas y prejuicios que exponen la hipocresía de un pueblo.