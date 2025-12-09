Bernalina Producciones estrena ‘Dios los ve’

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

P. CORDOVILLA. Bernalina Producciones estrena ‘Dios lo ve’, un cortometraje que se posiciona como la segunda entrega de su trilogía rural, iniciada con ‘María’. Escrita por la poeta Sandra Benito Fernández y dirigida por Patricia Berinald, la obra se rodó en una casa histórica de Alburquerque, un escenario que subraya la tradición y la vigilancia social en el mundo rural. El trabajo presenta a 3 mujeres reunidas en un patio, cuyas conversaciones revelan una red de juicios, críticas y prejuicios que exponen la hipocresía de un pueblo.