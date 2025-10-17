HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

OLIVENZA

Bendición de la cofradía del Descendimiento

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

A. PARRA. El arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, bendecirá el nuevo altar de la cofradía del Descendimiento el próximo domingo en la iglesia de Santa María Magdalena. El acto solemne se celebrará a las 11.15 horas. El acto contará también con la presencia del director espiritual y párroco de Olivenza, Jesús Chacón Jiménez. Fundada el 21 de febrero de 1952 por mediación del entonces párroco de Santa María Magdalena Luis Zambrano Blanco y un grupo de 27 devotos, la cofradía surge en el seno de la Adoración Nocturna al Santísimo. Como fines tiene la búsqueda de la perfección cristiana de sus miembros, el fomento del espíritu de Penitencia, la participación en los cultos de la Semana Santa y la realización de una importante labor social.

