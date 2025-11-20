HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de esta segunda edición del evento. HOY
VILLANUEVA DE LA SERENA

Las becas 'Del aula al tablao' se entregan este sábado en Villanueva

La segunda edición de esta cita, que organiza Leyla Buitrago, busca dar visibilidad a jóvenes artistas y reconocer su trabajo

E. Domeque

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La sede de la peña flamenca 'Diego el Chucarro' acoge este sábado la segunda edición de 'Del aula al tablao', un concurso de becas y reconocimientos que pone en marcha Leyla Buitrago, a través de la escuela de baile que lleva su nombre. «Se trata de un concurso que pretende dar visibilidad de forma individual a los artistas, además de ser un reconocimiento a su trabajo», explica Buitrago, que muestra su satisfacción por la buena acogida del evento.

Todavía se pueden adquirir entradas en la escuela y el mismo día del evento en la taquilla de la peña. «Es un punto de encuentro para el público, para los amantes del flamenco que pueden ver, aprender y disfrutar ese día del flamenco», añade la organizadora.

Buitrago ha mostrado su satisfacción por la buena acogida de este evento, que en su segunda edición ya cuenta con un número importante de patrocinadores.

La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. «Es un proyecto que nació con mucha ilusión el pasado año y que, gracias al trabajo constante de la escuela, se ha convertido en una iniciativa cultural y formativa de gran valor no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la comarca por lo que ello significa», valora Ana Mansanet, concejal de Cultura.

