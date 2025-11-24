Beatriz de la Cámara regresa al MAD+ con su nueva colección

Estrella Domeque Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La diseñadora de moda Beatriz de la Cámara presentará en Don Benito su última colección, llamada 'Tierra en calma' y que está inspirada en su localidad natal. Afincada en Madrid, Beatriz Cebrián nació en la localidad dombenitense en 1980. Pasó allí buena parte de su infancia, unos años que ahora han servido como base para su colección más personal.

La muestra, compuesta por 31 estilismos, se podrá ver del 5 al 9 de diciembre en el museo MAD+. Previamente, el día 4, se hará una presentación institucional. El día 5 se celebrará la inauguración, que incluirá dos visitas guiadas con la propia diseñadora.

Se trata de diseños de la denominada 'prêt-à-couture', tendencia que se sitúa entre el más casual 'prêt-à-porter' y la alta costura. En ellos, la diseñadora ha utilizado elementos realizados por artesanos extremeños.

«Es una colección profundamente inspirada en la región de Extremadura, sus colores, texturas y olores, he hecho una conexión muy profunda que me ha llevado a recordar mi niñez y el campo», explica la dombenitense. Con este regreso a Don Benito pretende, además, «desdecir a los que piensan que solo se pueden hacer eventos de moda en Madrid».

Elementos artesanales

La colección de Beatriz de la Cámara se presenta como «una contemplación serena del paisaje interior, celebrando el valor del tiempo, el trabajo paciente y el silencio creador». Con tonos tierra, marfil y negro, la diseñadora incorpora, además, importantes elementos artesanales elaborados en Extremadura, como piezas de lana tejidas a mano y rosetones de porcelana hechos a mano en tonos ivory y negro.

La edil Anabel Cidoncha ha sido la encargada de presentar la cita, «supone un orgullo para el Ayuntamiento acoger un evento de moda de esta envergadura». También ha agradecido a la diseñadora y sus colaboradores «por ponerlo todo muy fácil».

Fundadora de su propia marca en 2010, Ana Boyer, Tamara Falcó, Marta Hazas o Nieves Álvarez han presumido en alguna ocasión de los diseños de esta dombenitense.